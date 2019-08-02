ميزة جديدة من مايكروسوفت لإعادة تحميل "ويندوز 10" من الانترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تسريبات تقنية عن اختبار شركة مايكروسوفت الأمريكية لميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحميل نسخة "ويندوز 10" على الحواسب من خلال شبكة الإنترنت.

ووفق ما ذكر موقع "digitaltrends"، من شأن هذه الميزة أن تجعل إعادة تثبيت "ويندوز" أسهل في حالة تعطل نظام التشغيل، مما يلغي الحاجة إلى استخدام صورة الاسترداد يدويًا على" USB" أو قرص "DVD".

حيث يمكن إعادة تحميل "ويندوز 10" أو استعادة ضبط المصنع، من خلال تنزيل نسخة منه من خاصية "cloud download"، واستخدمت الشركة سابقًا اسلوب مشابه مع حواسب سيرفس، لكنها الآن تعتزم اختبارها لتعميمها على كافة حواسب "ويندوز 10".

جدير بالذكر أن الميزة الجديدة ليست متاحة لجميع المستخدمين لاختبارها، بل تظهر فقط لبعض الأجهزة عند الاحتياج لإعادة تشغيل النظام.