محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الأباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.
وكانت قوات الحزام الأمني في اليمن تعرضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرة للقاعدة جنوبي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.