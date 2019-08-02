ضبط 931 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بـ3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 931 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ثلاثة من مسئولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (محافظة الشرقية) لاستيلائهم على كمية من الدقيق البلدى (استخراج 82%) المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة قدرها (6,650) طن، بالتصرف فيها وبيعها في السوق السوداء وإهدار المال الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين محدودى الدخل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة بني سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها طن و800 كيلو جرام (ألبان) غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، واحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ألف و270 عبوة (حلوى) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.