محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود المتيني، رئيسا لجامعة عين شمس .

كما أعلن وزير التعليم العالي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية، شملت تعيين الدكتور هشام محمد جابر نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد هندي، عميدا لكلية التربية جامعة بنى سويف، والدكتور غادة حامد شاكر عميدا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والدكتور هاني حلمي محمد السيد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، والدكتورة آمال محمد يوسف، عميدا لكلية التربية الرياضية، البنات جامعة الزقازيق، والدكتور إبراهيم علي القلا، عميدا لكلية الآثار جامعة الزقازيق، الدكتور وليد محمد فتحي زيدان، عميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق.

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يشار إلى أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم في تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية.

الدكتور المتيني، رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة.