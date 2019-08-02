مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءين الإرهابيين في عدن اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بشدة، القصف الصاروخي الذي قامت به جماعة الحوثي أمس الخميس ضد معسكر (الجلاء) في منطقة (البريقة) والهجمات الإرهابية على مركز للشرطة في مدينة عدن.

ووصف الزياني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصف والهجمات التي أدت الى مقتل وإصابة العشرات بأنها "أعمال إجرامية وحشية" تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب عن استنكاره "لمواصلة جماعة الحوثي أعمالها العدوانية وسفك الدماء وبث الذعر والفوضى والاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار وإصرارها على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي يضع حدا للحرب الدائرة في اليمن وينهي معاناة الشعب اليمني".

وتقدم الزياني بالتعازي الحارة لذوي الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب اليمني الشقيق متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.