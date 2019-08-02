ترامب يلمح إلى فرض حصار على فنزويلا وعزلها

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن إدارته تدرس إمكانية فرض حصار فنزويلا وعزلها.

وقال ترامب أمس الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض أنه ينظر في هذه الإمكانية، مصرحا بكلمة: "نعم" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل

وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير، تشهد فنزويلا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس البرلمان والمعارضة خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا

إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

من جانب آخر ، أعلنت فنزويلا، في وقت سابق أنها سترفع دعوى ضد واشنطن أمام محاكم دولية دفاعاً عن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات ودعم الأنشطة الإرهابية لحزب الله.

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وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا: إن بلاده "ترفض هذه الاتهامات الخطيرة، ولا تعترف بحق الولايات المتحدة في توجيهها".

وأدرِج العيسمي، في فبراير 2017، على لائحة واشنطن لتجار المخدرات.

كما تتهمه واشنطن بوجود صلات بـ"حزب الله" اللبناني المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، إذ تشير الكثير من الدلائل على تورط العيسمي وقيامه بفتح الأبواب لتعاملات مريبة مع تنظيم حزب الله ووزير الداخلية نيستور ريفيرول، والمهرب الفنزويلي من أصل لبناني وليد مقلد.