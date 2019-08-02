كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لا مشكلة لدى مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.