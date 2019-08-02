كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعتقل نائب رئيس جزر المالديف السابق لدخوله البلاد بصورة غير قانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون من الشرطة وميناء فى الهند اليوم الخميس إن السلطات تستجوب نائب الرئيس السابق لجزر المالديف أحمد أديب لدخوله البلاد بصورة غير قانونية بعد أن وصل على متن قارب إلى مدينة ساحلية فى جنوب الهند.

وصدر بحق أديب حكم بالسجن 15 عاما فى عام 2016 بعد إدانته بالتآمر لاغتيال الرئيس عبد الله يمين، الذى كان يشغل المنصب وقتها، كما أدين أيضا بتم فساد وإرهاب بما رفع عقوبته الإجمالية إلى 33 عاما.

لكن محكمة فى جزر المالديف أمرت بإعادة محاكمته بذات الاتهامات هذا العام بعد أن ألغت الإدانات الصادرة بحقه بسبب تأثيرات سياسية على محاكمته.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى الهند إن أديب لم يكن لديه وثائق سفر صالحة وبالتالى لا يسمح له بدخول البلاد.