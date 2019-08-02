مؤلم.. أم لطفلين تضع حدا لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها

اهتزت جماعة “ميرلفت” التابعة لإقليم “سيدي إفني”، يوم امس، على وقع إنتحار سيدة ثلاثينية شنقا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالكة وهي أم لطفلين، أنهت حياتها شنقا، بواسطة حبل وسط منزل أسرتها ب”دوار دحموش” بجماعة ميرلفت.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون من بين أسباب الانتحار، هو بعض المشاكل الاقتصادية مع زوجها.

هذا، تم اكتشاف جثة الضحية معلقة، وسط المنزل، من قبل أحد الأفراد العائلة.

إلى ذلك، تم إشعار المصالح الأمنية بالواقعة، التي انتقلت إلى عين المكان، ليتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي إفني قصد إخضاع الجثة، للتشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة، وفتح تحقيق في الموضوع.