مطالب بإدراج خامنئي وروحاني و«خارجية ظريف» بقائمة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) طالب زعيم إيراني معارض لنظام الملالي بإدراج وزارة الخارجية الإيرانية، والمرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني في قائمة الإرهاب التي تصنفها الإدارة الأمريكية. وكانت واشنطن فرضت أمس الأول عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقال رئيس اللجنة الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين إن وزارة الخارجية تقوم بدور رئيسي في تصدير الإرهاب، ونشر الحروب. وزاد أن عهد تظاهر روحاني وظريف بالاعتدال المزيف انتهى.

طالب زعيم إيراني معارض لنظام الملالي بإدراج وزارة الخارجية الإيرانية، والمرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني في قائمة الإرهاب التي تصنفها الإدارة الأمريكية. وكانت واشنطن فرضت أمس الأول عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقال رئيس اللجنة الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين إن وزارة الخارجية تقوم بدور رئيسي في تصدير الإرهاب، ونشر الحروب. وزاد أن عهد تظاهر روحاني وظريف بالاعتدال المزيف انتهى.

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