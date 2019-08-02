شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات مؤتمر الشباب تؤكد الإيمان بأهمية أفكار الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عصام عضو لجنة إعلام شباب حزب التجمع، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية التوصيات التى خرجت عن مؤتمر الشباب السابع، مشيرًا إلى أن التوصيات تؤكد إيمان القيادة السياسية بالتواصل مع الشباب وأهمية الاستماع لآرائهم، وإشراك الشباب فى المسئولية بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأضاف عضو لجنة إعلام شباب حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا ما يدشن حوار مع الشباب ويستمع إلى مقترحاتهم فى القضايا والموضوعات المختلفة، وهو ما يساهم فى تنمية الحياة السياسية والحزبية، خاصة أن الرئيس يدعم دائمًا الشباب فى الاشتراك فى العمل السياسى.

ولفت علاء عصام إلى أن الشباب طالبوا بضرورة الانتهاء من قوانين الانتخابات، وقانون المحليات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى حريص على المشاركة الفعالة للشباب فى الانتخابات، كما أنه ينظر إلى المحليات نظرة اقتصادية وسياسية حيث إن الممحليات تساهم فى تطوير المجتمعات وتواجه الفساد، وتساهم فى تطوير المدن والقرى.