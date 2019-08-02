شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم النواب: نتابع عملية التنسيق للقبول بالجامعات وتذليل كل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب وبصورة مستمرة يوميًا عملية التنسيق للقبول بالجامعات وما قد ينشأ من مشكلات، بالإضافة إلى متابعة موقف الطلاب المتقدمين إلى الجامعات الخاصة.

وأضاف هاشم فى تصريحات خاصة، أن لجنة التعليم والبحث العلمى فى إطار هذه المتابعة تتواصل بصورة مستمرة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتذليل كل العقبات والصعاب التى تواجه الطلاب المتقدمين.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحة، أن اللجنة تتابع التظلمات المقدمة من طلبة الثانوية العامة ونتائجها، للتأكد على حصول الطلاب المستحقين على حقوقهم.

جدير بالذكر، أن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، قال اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.