خلال سنة واحدة.. الدنمارك تدين 23 سيدة بسبب ارتداء “البرقع”

أدين 23 شخصا في الدنمارك لانتهاكهم قانونا مثيرا للجدل يحظر ارتداء الحجاب الكامل “البرقع” في الأماكن العمومية، حسبما ذكرت الصحافة المحلية اليوم الخميس.

ويفرض الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 غشت 2018، غرامة قدرها 1000 كرونة (134 أورو) على المخالفات الأولى ضد الأشخاص الذين يرتدون ملابس تغطي كامل الوجه باستثناء العيون.

ومنذ ذلك الحين، تم تغريم 23 شخصا بموجب القانون المذكور، وفقا لأرقام الشرطة الوطنية التي نشرتها “كريستيليت داغبلاد”.

ومرر البرلمان الدانماركي (الفولكتينغ) هذا القانون من قبل أغلبية نواب الحزب الليبرالي، والمحافظين وحزب الشعب الدنماركي، والديمقراطيين الاجتماعيين وبعض أعضاء التحالف الليبرالي.

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ومن الصعب قياس فعالية حظر البرقع بالنظر إلى قلة عدد الغرامات المفروضة، وفقا لمارغيت واربورغ، المتخصصة في علم اجتماع الأديان في قسم الدراسات الثقافية والإقليمية بجامعة كوبنهاغن.

وأضافت: “لا يمكننا أن نقول، على أساس 23 غرامة، ما إذا كان الحظر يعمل كما هو متوقع، ربما لا تخرج النساء (المتأثرات) كثيرا، أو ربما لا أحد يتصل بالشرطة، أو ربما لأن الناس قد أزالوا النقاب. في الواقع، نحن لا نعرف ذلك”.

ويقتصر عدد السيدات اللواتي يرتدين الحجاب الكامل في الدنمارك على حوالي 150 إلى 200 شخصا، وفقا للباحثة نفسها التي أعدت تقرير عام 2009 حول الحجاب الإسلامي في البلاد الشمالية.