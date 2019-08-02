اليمن يعلن انضمامه للتحالف الدولي ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، انضمام اليمن إلى التحالف الدولي ضد داعش.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إلا أن اليمن عازم على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب".

وأكمل أن الخطوة جاءت لزيادة التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية".

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وخلال الأربع سنوات الماضية، أصبحت الآليات الرسمية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب أكثر قوة، كرد على ظهور داعش، وأصبحت مكافحة الإرهاب والتطرف جزءا من المنظمات متعددة الأفرع، من الأمم المتحدة إلى الإنتربول والعديد من الجهات الإنمائية متعددة الفروع، متضمنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

وشكل التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي في سبتمبر/أيلول 2014، وتميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته، إذ يلتزم التحالف الدولي بدحر تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به.

وخرج تنظيم داعش الإرهابي إلى الضوء في بداية عام 2014 عندما اكتسح عناصره مناطق في شمال العراق وسوريا، قبل أن يسيطروا على مدن رئيسية، منها الموصل والرقة مخلفين أعمالا وحشية وبربرية.

وفي ذروة تقدمه سيطر تنظيم داعش على مساحة 40 ألف ميل مربع (104 آلاف كيلومتر مربع)، وحتى إنه هدد بغداد مع انهيار وحدات الجيش العراقي ودخولها في حالة من الفوضى تزامنا مع اقتراب مسلحي التنظيم من السيطرة على العاصمة العراقية.

لكن في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية الحرب على داعش، بانتصار القوات العراقية في معارك الصحراء الغربية ضد التنظيم الإرهابي.