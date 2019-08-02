ترامب عن مقذوفات بيونج يانج: لا تمثل مشكلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة "لا تمثل مشكلة" بالنسبة إليه.



وقال ترامب لصحفيين بالبيت الأبيض "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إليّ.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

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وأضاف ترامب "نحن لم نتفق قط على (موضوع) الصواريخ القصيرة المدى"، في تصريح أتى قبيل إعلان وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فجر الجمعة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى.

وأُطلِقت المقذوفات الكورية الشمالية بشكل منفصل قبل فجر الجمعة، من يونج هونج في مقاطعة هامج يونج وسقطت ببحر اليابان، حسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق الأربعاء الماضي ما قالت سيؤول إنهما صاروخان باليستيان، بعد أيام من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى، قالت بيونج يانج إنهما بمثابة "تحذير رسمي للعسكريين العدوانيين الكوريين الجنوبيين" الذين يصرون على رغبتهم بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة.