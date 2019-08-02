السعوديات يشكرن ولي العهد على قرار #لا_ولايه_علي_سفر_المراه

إحتفت نساء السعودية بالقرار الصادر اليوم الخميس، والذي يتيح لهن إستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون إشتراط مرافقة ولي الأمر، كما كان معمولاً في السابق .

ومنحت التعديلات في نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط.

وشملت تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه «يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، أما الفقرة الثانية تنص على «لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما».

وفور نشر التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر في وسائل الإعلام المحلية، تسابق السعوديون للتعبير عن الفرح بالقرار على الرغم من أن صدوره بشكل مفصل في الجريدة الرسمية سيحتاج يومين.

وتزاحمت التغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت وسم لا ولايه علي سفر المراه حتى تصدر التغريدات المتداولة عالمياً على تويتر .

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، لساحة احتفال افتراضية واسعة، إذ ضمّت الآلاف من النساء والرجال الذين أنهى القرار الجديد سنين طويلة من مطالبهم التي تمحورت حول السماح للنساء بالسفر دون قيود.

وقالت الناشطة النسائية والكاتبة همسه السنوسي، في تعليق على القرار: "ألف مبروك لبناتنا لا ولاية على سفرالمرأة ولا عزاء لكل من عارض ذلك حماية لمصالحه وتسلطه" .

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وأضافت "من قلبي فرحت لحالات كثير اعرفها تعاني قهر بسبب هذا الموضوع اللهم أحفظ سلمان الحزم ومحمد العزم بحفظك وعزهم ياعزيز“.

فيما قالت الناشطة السعودية مناهل العتيبي التي تعد من أشهر المطالبات بإسقاط الولاية، "بمثل هذه القرارات وأمام العالم بأجمعة نغني ونتباهى" .

أما الكاتب والباحث السعودي عبدالله الغذامي، فعلق على تغريدة زوجته ممازحاً "ترى هذي أم غادة تحتفل بخلاصها من سلطتي".

وقال الباحث والناقد الفني السعودي، محمد سلامة، في تعليق على القرار: "إن قرار لا ولاية على سفر المرأة وما يرافقه من حزمة قرارات متعلقة لهي خطوة تاريخية بمعنى الكلمة وانتصار كبير وتمكين غير مسبوق للمرأة السعودية" .

وأضاف "شكراً لمجدد هذا العصر وبطله شكراً لمن يقفز بالمراحل ولا يعترف بالحواجز.. شكراً لمن أثبت أن أقواله أفعال.. شكراً محمد بن سلمان".