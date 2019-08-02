شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 قتلى و8 جرحى من البشمركة بهجوم لـ«داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

لقي 5 عناصر من قوات البشمركة حتفهم وأصيب 8 عناصر في الهجوم الذي شنه داعش فجر أمس. ووقع الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة القنص على نقطة تفتيش بين ديالى والسليمانية.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن استهداف داعش لقوات البشمركة يأتي مقدمة لهجمات محتملة يعد لها التنظيم على المناطق الكردية.

وفي تطور لاحق تصدت قوات البشمركة لهجوم واسع شنه تنظيم داعش على مقر للقوة الكردية في قرية «كوله جوى» في كريمان. وقالت مصادر إن الهجمات التي نفذها داعش الليلة قبل الماضية تأتي في إطار خطة التنظيم لسن هجمات واسعة في سهل نينوي.

وانفردت "الخليج 365" أمس (الخميس) بنشر معلومات أمنية عن عزم داعش شن هجمات واسعة في سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها.