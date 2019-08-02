كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى

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سيول: أطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكوريّة الجنوبيّة الجمعة عن مصدر عسكري. وعمليّات الإطلاق هذه، وهي الثالثة من نوعها في أسبوع، تمّت مِن الساحل الشرقي لكوريا الشماليّة فجر الجمعة، وفق ما نقلت "يونهاب" عن رئاسة الأركان الكوريّة الجنوبيّة.

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