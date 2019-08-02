شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مشيدة بقانون "العمل الأهلي": أزال المعوقات أمام عمل الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد سيكون نوعية في عمل الجمعيات الأهلية، بسبب التسهيلات والامتيازات الموجودة بالقانون.

وأضافت منال، في تصريح خاص أن القانون القديم كان معوقًا لعمل الجمعيات وسبب الكثير من المشاكل، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وتوجيه الحكومة لتعديله، وعلاج العوار الذي كان موجود به.

ودعت منال وسائل الاعلام لتغيير الصورة الذهنية عن الجمعيات الأهلية، والتي التصقت في ذهن الكثير نتيجة ممارسات بعض الجمعيات الأهلية القليلة، لإعادة دورها في دعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.