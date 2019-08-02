النائب محمد فؤاد يطالب بسرعة تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بتنظيم الرؤية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم :

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 54378 لسنة 71ق.

وقال "فؤاد": "نحيطكم علما بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم 54378 لسنة 71ق بشأن إلغاء قرار السيد وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الرؤية والتي ألغي القرار سالف الذكر لما تضمنه من إغفال لسلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات".

وأشار "فؤاد" إلى أنه قد أصبح الحق للقاضي تنظيم الرؤية بالطريقة التي يراها مناسبة عملا بنص المادة 20 من قانون رقم 100 لسنة 85 والتي منحت القاضي حق تنظيم الرؤية، وذلك بعد أن أثبت التطبيق الحالي للرؤية تعرض الأطفال لعناء شديد في تنفيذها بهذا الشكل المهين والذي أستدعي عدد من المتضررين للجوء الي القضاء المصري العظيم لتصحيح الوضع وتصويب التنفيذ.

وأضاف "فؤاد" أنه بناء علي ما سبق ولما كان القضاء هو الفيصل في أي نزاع؛ نطالب بإصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ الحكم سالف الذكر والإلتزام به وسرعة تنفيذه وتوفيق الأوضاع الحالية، علي أن يكون الرد كتابة.