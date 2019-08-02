اليمن / عشرات القتلى والجرحى في عدن بهجومين للحوثيين على مراكز أمنية

استفاقت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، اليوم الخميس 1 أوت 2019 ، على هجومين داميين استهدف الأول مركزا للشرطة، في حين وقع الهجوم الثاني في معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني.

واسفر الهجوم على مركز الشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين.

بينما سقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الثاني الذي تم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على معسكر الجلاء.

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وتبنت الحوثيون الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

*المصدر| سكاي نيوز عربية