خان يشكر ولي العهد على مواقف المملكة

تلقّى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وخلال الاتصال، وصف رئيس الوزراء الباكستاني المملكةَ بالصديق الذي تثق فيه باكستان، مدللا ذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقا.

كما عبّر عن شكره وتقديره لولي العهد، على جهوده ومساندته كل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته، أشاد ولي العهد بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.