الملك يتلقى اتصال عزاء من إردوغان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس إردوغان، على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.