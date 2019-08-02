مطالبة الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء

وتأتي تصريحات عشراوي تعقيبا على عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على القائمة السوداء للسنة الرابعة على التوالي، قائلة: "إن فشل الأمم المتحدة في إدراج إسرائيل بالقائمة، على الرغم من الضغط الذي مارسه عليها العديد من المنظمات والخبراء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بما فيهم المقررون الخواص للأمم المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم، ويؤكد الغطاء الدولي الممنوح دائما لدولة الاحتلال".
سجل إسرائيل الحافل
وأشارت إلى سجل إسرائيل الحافل والموثق، في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال، وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في العام 2018.
وأضافت: "أن مواصلة سياسة غض النظر عن الجرائم الإسرائيلية، وعدم تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة بالاحتلال على تصعيد انتهاكاتها المتعمدة، تجاه أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال وتعزز إفلاتها من العقاب".
فرض وقائع على الأرض
وشددت عشراوي على أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل الشراكة والتحالف الأميركي الإسرائيلي، لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل التعدي بشكل متعمد على القانون الدولي والدولي الإنساني، ويرفض بشكل معلن متطلبات السلام المعتمدة دوليا، بما في ذلك رفضه إقامة الدولة الفلسطينية، ومواصلته سياسة سرقة الأرض والموارد والممتلكات، التي تجلت مؤخرا في موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء 6000 وحدة استيطانية غير شرعية.
ترسيخ المبادئ والقوانين
وطالبت المجتمع الدولي وهيئاته ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية، التي قام عليها والعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، استنادا إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية.
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