وتناول اللقاءان بحث أفق التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بينهما، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التنموية ذات الطابع الاجتماعي، والتي تجمع بيت البلدين في عدد من المسارات.
وفي نهاية اللقاء قدّم كل من السفير النمساوي والسفير الهندي شكرهما للدكتورة الرماح على حسن الاستقبال وتعاون الجميع لإنجاح هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تعزيز عمق العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالح المواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرماح تستقبل سفيري النمسا والهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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