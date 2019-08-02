تونس تقيم موكب تنصيب رسمي للرئيس المؤقت

وتولى الناصر "85 عاما" بمقتضى الدستور منصب الرئاسة إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي، على ألا تتعدى فترة رئاسته 90 يوما.
وحظي الرئيس المؤقت في موكب التنصيب، أمس، بتحية من تشكيلات عسكرية عن الجيوش الثلاث، كما استقبل من قبل المستشارين بالقصر الرئاسي الذين عملوا إلى جانب الرئيس الراحل السبسي.
وسيتولى الناصر المنصب حتى صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.
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