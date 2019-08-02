موسكو تجري تدريبا عسكريا في بحر البلطيق

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن سلاح البحرية يجرى تدريبا عسكريا واسع النطاق في بحر البلطيق بمشاركة 70 سفينة وعشرة آلاف جندي.
وقالت الوزارة، إن التدريب الذي من المقرر أن يستمر لتسعة أيام متتالية، سوف تشارك فيه أيضا 58 طائرة عسكرية، مضيفة أن الغرض هو اختبار جاهزية الجيش الروسي.
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