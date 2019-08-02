الشبانة يواصل لقاءاته مع المسؤولين الباكستانيين

واصل وزير الإعلام تركي الشبانة، لقاءاته الرسمية مع مسؤولين باكستانيين خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، إذ التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، وذلك بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت باجوه إلى أن باكستان تقدّر التعاون الدفاعي القائم مع المملكة، مؤكدا وقوف الجيش الباكستاني مع القوات المسلحة السعودية في جميع المجالات، معربا عن تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله».

كما التقى الشبانة في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، الدكتورة فردوس عاشق أعوان، في مكتبها بإسلام أباد، وبحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في مجال الإعلام.

وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وقالت «إن الزيارة التي قام بها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان، أسهمت في تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين»، مضيفة بأن الشعب الباكستاني يُكنّ الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة.

من جانبه، قال الشبانة «إن المملكة تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام».

علاقة أخوية

استقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أسد قيصر، أمس، في مكتبه بمقر البرلمان الوطني في إسلام أباد، الوزير الشبانة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد قيصر عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان، مشيدا بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، واهتمامه الخاص بتعزيز العلاقات الأخوية مع باكستان.

وأشاد بإطلاق مبادرة «الطريق إلى مكة» في مطار إسلام الدولي، وعدها لفتة أخوية من جانب المملكة للتسهيل على الحجاج الباكستانيين، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لتوفير أفضل التسهيلات للحجاج والمسلمين حول العالم.

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وعبر أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة على وقوفها دائماً مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكدوا أن العلاقات بين باكستان والمملكة تصب في صالح الأمة الإسلامية وتضمن وحدتها وتماسكها إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

مواقف باكستانية

- دور ريادي لخادم الحرمين الشريفين في دعم الأمن والاستقرار

- زيارة ولي العهد لباكستان عززت علاقات البلدين

- الشعب الباكستاني يُكنّ الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة

- المملكة دعمت باكستان في مختلف الظروف

- تسهيلات كبيرة للحجاج الباكستانيين