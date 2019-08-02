عشرات القتلى بين الجيش ومتطرفي نيجيريا

أسفرت معارك بين قوة إقليمية وتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا عن مقتل العشرات ضمنهم 25 جنديا وأكثر من 40 متطرفاً في شمال شرق نيجيريا.

وشنّ المتطرفون المنتمون إلى التنظيم المنشق بالأساس عن جماعة بوكو حرام، هجوماً فجر الإثنين على قاعدة عسكرية قرب مدينة باغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وقال مصدر عسكري إن «الإرهابيين قتلوا 20 جنديا نيجيريا وخمسة جنود تشاديين في اشتباكات عنيفة أسفرت أيضا عن مقتل 47 إرهابيا». وكانت القوة المشتركة التي تضم جنوداً من نيجيريا والنيجر وتشاد وكاميرون وبنين، أعلنت في بيان الإثنين مقتل 10 جهاديين وجندي واحد، غير أنّ الحصيلة أكبر بكثير.

وقال مصدر عسكري إنّ الجهاديين شنوا هجوماً أول على قاعدة باغا، قبل طردهم، وشنوا هجوماً آخر على قافلة عسكرية كانت آتية من عاصمة ولاية بورنو.