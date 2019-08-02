وكيل الأزهر ومدير الفاو يثنيان على جهود خدمة الحجاج

ثمّن المدير الإقليمي للاتصال والمعرفة بمنظمة الفاو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا محمد العيدروس الهاشمي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في استقبال الحجيج ورعايتهم وخدمتهم في ظل الزيادة المستمرة لأعداد ضيوف الرحمن عاما بعد عام، وقال «تستقبل المملكة حجاج بيت الله الحرام هذا العام بمزيد من العمل الدؤوب على خدمتهم، وجعل فريضتهم أيسر وأقل عناء».

وأكد أن الدور الذي تقدمه المملكة لخدمة الحجاج هو الدليل الأكبر على دورها المعطاء والكريم في خدمة الإسلام والمسلمين، مشددا على أنها لا تدخر جهدا في رعاية الزائرين صحيا وأمنيا وضمان خِدْمات الأضاحي وسلامتها من الأمراض والأوبئة، وذلك لشعائر خالية من الأخطار الصحية.

وأشاد بجهود المملكة في مختلف المجالات الإنمائية ومساهمتها في عدد من المشاريع الطموحة، إضافة إلى المنح الكريمة لمساعدة الجوعى والمجتمعات التي تعاني انعدام أمنها الغذائي في المنطقة العربية وغيرها.

رعاية

أشاد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بجهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، منوها بما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معربا عن ثقته بأن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحا جديدا، خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

وقال عباس إن «طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة».