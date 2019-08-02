وأكد أن الدور الذي تقدمه المملكة لخدمة الحجاج هو الدليل الأكبر على دورها المعطاء والكريم في خدمة الإسلام والمسلمين، مشددا على أنها لا تدخر جهدا في رعاية الزائرين صحيا وأمنيا وضمان خِدْمات الأضاحي وسلامتها من الأمراض والأوبئة، وذلك لشعائر خالية من الأخطار الصحية.
وأشاد بجهود المملكة في مختلف المجالات الإنمائية ومساهمتها في عدد من المشاريع الطموحة، إضافة إلى المنح الكريمة لمساعدة الجوعى والمجتمعات التي تعاني انعدام أمنها الغذائي في المنطقة العربية وغيرها.
رعاية
أشاد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بجهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، منوها بما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معربا عن ثقته بأن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحا جديدا، خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وقال عباس إن «طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة».
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأزهر ومدير الفاو يثنيان على جهود خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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