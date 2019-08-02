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العنقري يلتقي رئيس ديوان المراقبة الفلسطيني

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استقبل رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين، إياد موسى تيم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة، وديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، إذ يحرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية.


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