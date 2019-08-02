استعراض جهود إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين في نيويورك

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المملكة المميزة في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، مقدمًا مقترحات بحثية وتنفيذية ثرية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز في ورش عمل مجموعة الخبراء الاستشارية للتحالف الدولي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين التي انعقدت في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بإشراف الأمم المتحدة.

وتتكون مجموعة الخبراء الاستشاريين من ائتلاف بحثي يضم 16 باحثاً متخصصاً من 4 قارات لديهم الخبرة والممارسة الكافية في ملف الأطفال المجندين.

وتهدف اجتماعات المجموعة إلى جمع البحوث والمعرفة من تجارب المنظمات غير الحكومية والأكاديميين الذين يعملون أو يدرسون إعادة إدماج الأطفال المجندين والمتأثرين.

مساهمة

تسلط مجموعة الخبراء الضوء على مساهمة برامج إعادة إدماج الأطفال المجندين في تحقيق الأهداف المجتمعية الشاملة مثل: كسر دائرة العنف، والحد من مخاطر إعادة التجنيد، وزيادة القدرة على التكيف، وتبادل الخبرات مع الأشخاص الذين شاركوا مباشرة في أنشطة إعادة الإدماج إما كمستفيد أو كشاهد على الحدث، كما تهدف إلى استكشاف كيفية مساعدة الأطفال المجندين ليصبحوا بناة سلام وداعمين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، ويحققوا أهداف التنمية المستدامة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهم.

اتفاقية

وقع المركز اتفاقية لتنفيذ مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في 9 محافظات يمنية.

ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الأضحى المبارك، يستفيد منه 15 ألف طفل من أطفال الأسر الفقيرة بـ9 محافظات هي: الحديدة، الضالع، لحج، الجوف، حضرموت، سقطرى، عدن، مأرب، المهرة، بقيمة ما يقارب مليوني ريال سعودي.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ، بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

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ورشة الخبراء

- 16 باحثا يشكلون مجموعة الاستشاريين

- 4 قارات ينتمي إليها الباحثون

أهداف الورشة

01 كسر دائرة العنف

02 الحد من مخاطر إعادة التجنيد

03 زيادة القدرة على التكيف

04 تبادل الخبرات مع مشاركين مباشرين في إعادة الإدماج

05 استكشاف كيفية مساعدة الأطفال المجندين