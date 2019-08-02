قائد عسكري لـ«الاتحاد»: نسعى لتضييق الخناق على الميليشيات الإرهابية

حسن الورفلي (الاتحاد)

شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، أمس، وسط اقتراب قوات الجيش من السيطرة على منطقة الهضبة ذات الكثافة السكانية المؤيدة للجيش الليبي.

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الليبي تخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صلاح الدين وشارع الخلاطات بضواحي طرابلس، مشيراً إلى سعي قوات الجيش إلى ربط محاور القتال ببعضها لإحكام خنق الميليشيات المسلحة والقضاء عليها. وأكد العميد خالد المحجوب سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات المسلحة بينهم قادة ميدانيون بارزون.

ونجحت قوات الجيش الليبي في تنفيذ عملية نوعية والتفاف محكم في محور طريق المطار نتج عنه قتل وأسر مجموعة من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار العميد خالد المحجوب إلى أن الميليشيات الإرهابية تحاول المقاومة والصمود في محور صلاح الدين ودفع المواطنين لإغلاق المحال واحتدام المواجهات في شارع الخلاطات، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية تقترب من لحظة الحسم لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات.

وشن سلاح الجو الليبي غارات على تجمعات عربات مسلحة ومخازن ذخيرة تابعة للميليشيات المسلحة في محوري الكسارات والعزيزية والهيرة، فضلاً عن استهداف المسلحين بالمدفعية في ضواحي طرابلس.

بدوره أكد قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور أن الطلعات الجوية في قاعدة الوطية مستمرة في استهداف الميليشيات في كافة محاور القتال. وأشار المنفور إلى أن القوات المسلحة الليبية في متابعة مستمرة لمحاور القتال في طرابلس، حيث تفتقر الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق للتكتيك العسكري والخطط الاستراتيجية وهم غير قادرين على القتال.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تقدم القوات في محاور القتال بطرابلس، مشيرة إلى مقتل أكثر من 25 عنصراً في صفوف الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في ضواحي العاصمة.

وأشار الإعلام الحربي إلى عدم قدرة الميليشيات المسلحة على المواجهة والصمود أمام تقدم وحدات الجيش الليبي، متهماً المسلحين باستهداف الأحياء السكنية في منطقة الهضبة بالقذائف العشوائية وسط حالة من الارتباك في صفوف الميليشيات التي تم استنزافها خلال الأشهر الماضية وتكبيدها لخسائر في العتاد والأرواح.

وكشف الإعلام الحربي عن صراعات وخلافات كبيرة بين قادة الميليشيات المسلحة وتوتر واحتقان في مصراتة بسبب كثرة القتلى والخسائر.

من جانبه أكد الدكتور أسامة على المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس سقوط عدد من القذائف العشوائية في منطقة الهضبة البدري، مناشداً كافة الليبيين بالطوابق العلوية النزول إلى الطوابق السفلية وعدم الاقتراب من النوافذ والشرفات والالتزام بأكثر عدد من الجدران الخارجية.

وأكد الدكتور أسامة علي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من طرابلس إصابة سيارة إسعاف تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ- مكتب حي الأندلس بقذيفة مباشرة نتيجة الاشتباكات الدائرة.

إلى ذلك، قالت الشركة العامة للكهرباء الليبية إن مجموعة مسلحة بمدينة الزاوية وبالتحديد تحت الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم قامت بالاستيلاء على أربعة محولات هوائية جديدة كانت على متن الشاحنة المتجهة من منطقة القره بوللي إلى مدينة غريان.