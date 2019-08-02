تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطار قرطاج

ساسي جبيل (تونس)

أعلن وزير الداخلية هشام الفوراتي، عن إيقاف عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف استقرار البلاد، من بينها مطار تونس قرطاج. وأقر الفوراتي، أمس، خلال إشرافه على تنصيب محمد سمشة، المحافظ الجديد لجهة القصرين، (وسط غربي البلاد قرب الحدود الجزائرية)، بأن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف عدد من هؤلاء العناصر، على إثر العمليتين التفجيريتين بشارع الحبيب بورقيبة والقرجاني بالعاصمة تونس.

وقال الوزير: «هذه العناصر كانت تخطط لاستهداف استقرار البلاد، من بينها مطار تونس قرطاج، واستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحيوية»، موضحاً أن منسوب التهديدات الإرهابية يبقى موجوداً، ولا بد من اليقظة والحذر، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وخاصة على مستوى الحدود التونسية.

إلى ذلك، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى إيداع ضمان بمبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار (حوالي 3500 دولار) لدى الخزينة العامة للدولة، وإرفاق وصل تأمين الضمان المالي وجوباً بمطلب الترشح.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، أن الحزب لم يحسم بعد في مرشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر القادم. وأشار حافظ، في تدوينة، نشرها على صفحته، إلى أن اجتماع الحزب المنتظر عقده اليوم الجمعة، سيتطرق إلى هذه المسألة، مرجحاً أن يحدد الوعي بالمصلحة العليا للوطن وهيبة الدولة، وأيضاً وصايا الرئيس المؤسس الراحل الباجي قائد السبسي، اختيارهم المرشح.