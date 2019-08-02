تنصيب ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا

أبوظبي، نواكشوط (الاتحاد،وكالات)

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، موريتانيا بتنصيب محمد ولد الغزواني رئيساً جديداً للبلاد، مؤكداً أن تعزيز المؤسسات الدستورية وشفافية الانتخابات صفحة مشرقة لموريتانيا وشعبها الكريم.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «نبارك لموريتانيا الشقيقة الانتقال السلمي والدستوري للسلطة، تعزيز المؤسسات الدستورية وشفافية الانتخابات صفحة مشرقة لموريتانيا وشعبها الكريم، تمنياتنا من الإمارات لموريتانيا بالاستقرار والازدهار والتقدم».

وشهدت موريتانيا أمس تسليم وتسلم للسلطة بين رئيسين منتخبين، مع أداء الرئيس محمد ولد الغزواني اليمين ليخلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتم «تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية» من قبل رئيس المجلس الدستوري في احتفال رسمي في قصر المؤتمرات قرب نواكشوط، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو بدعم من سلفه.

إثر ذلك، أدى ولد الغزواني اليمين قائلاً «أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني، وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية».

ووعد إثر ذلك في كلمة للشعب بأن يكون «رئيس جميع» الموريتانيين. وذكر بأن أمن البلاد يشكل أولويته واعداً«بتعزيز قدرات الجيش» وتعهد بمكافحة الفوارق الاجتماعية من خلال «برامج تنموية تستهدف» الفئات المهمشة من المجتمع.

وحضر احتفال التنصيب نحو خمسة آلاف مدعو بينهم 11 رئيس دولة أفريقية ضمنهم رؤساء السنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.