استشهاد فلسطيني في غزة

عبد الرحيم حسبن، علاء مشهراوي (رام الله، غزة) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، إن قواته قتلت شاباً فلسطينياً أطلق النار على جنود إسرائيليين أثناء محاولته التسلل عبر السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان صحفي، أنه وقع اشتباك مسلح مع الشاب الفلسطيني أسفر عن قتله، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بإصابات بين الطفيفة والمتوسطة. وأضاف أدرعي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقعا تابعاً لحركة «حماس» أثناء الحادث، مشيراً إلى أن الشاب الفلسطيني كان مسلحاً بسلاح من نوع «كلاشنكوف»، وقنابل يدوية.

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