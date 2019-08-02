كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 من طالبان في عمليات لقوات الأمن الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد عسكري أفغاني، الخميس، عن مقتل 5 من مقاتلي طالبان، والاستيلاء على عدة قطع من أسلحة ثقيلة وخفيفة خلال غارات منفصلة في ولايتي ننكارهار وباكتيكا.

وقال البريغادير جنرال رحام حيدرضائي قائد اللواء الثاني مشاة التابع للجيش الأفغاني، للصحفيين إن "قوات الأمن نفذت عمليات مختلفة ضد مسلحي طالبان في الشهرين الماضيين، واستولت على بعض الأسلحة الخفيفة والثقيلة منهم في إقليم باكتيكا"، بحسب وكالة أنباء "باغوك" الأفغانية.

وتم العثور على اثنين من قاذفات من نوع "بي.إم.1" وخمس قذائف مدفعية من عيار 82 ملم، وخمسة صواريخ وخمسة رشاشات كلاشنيكوف، وأجهزة اتصال لاسلكي، ودراجة نارية، وسيارتين ومتفجرات.

وتابع حيدرضائي أن بعض قذائف الهاون المصنوعة في باكستان تم الاستيلاء عليها في منطقة بارمال.

من جهة أخرى، قتل أربعة من مقاتلي طالبان في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في منطقة باتشيراغام بمقاطعة ننكارهار ليلة الأربعاء.

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كما تم تدمير مدفع رشاش خاص بطالبان وبعض المعدات الأخرى في الغارة.

في مكان آخر من الولاية، شنت وحدة من المديرية الوطنية للأمن غارات على منطقة ميرجي في منطقة ردات.

وذكر بيان صادر عن إدارة الأمن الوطني أن أحد أعضاء طالبان قد قُتل وأُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم خلال الغارة.

ولم تعلق طالبان على ذلك.

وتأتي الهجمات ضد حركة طالبان رداً على عمليات من جانب الحركة قوات الأمن والجيش الأفغاني.