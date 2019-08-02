كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غوتيريس يحذر من التصعيد في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الخميس، من التصعيد في مضيق هرمز في ظل الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال غوتيريس للصحفيين في نيويورك إنه "يشعر بالقلق حيال التوترات المتنامية هناك".

وأضاف الأمين العام "سوء تقدير بسيط يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة"، داعياً الأطراف المعنية إلى عدم التعرض للملاحة في مضيق هرمز، وحوله، وإلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس.

Advertisements

وأوضح "آخر ما يحتاجه العالم هو حدوث مواجهة على نطاق واسع في الخليج سيتكون لها تأثيرات مدمرة على الأمن والاقتصاد العالميين".

وتحاول الولايات المتحدة منذ أسابيع حشد تأييد واسع لمهمتها العسكرية الخاصة بحماية السفن التجارية في الخليج ضد أي هجمات إيرانية محتملة.

وأعلن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الأربعاء، رفض بلاده المشاركة في المهمة الأمريكية المقترحة في الخليج، فيما أخذت بريطانيا بزعامة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، جانب الولايات المتحدة.

وأدى فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وطهران.