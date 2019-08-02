بشكل مفاجئ.. غرق سفينة بميناء الداخلة دون تسجيل خسائر في الأرواح

علم “اليوم 24″، أن سفينة للصيد تحمل اسم “أمينة 11″، تعرضت، فجر اليوم الخميس، للغرق بميناء مدينة الداخلة.

وحسب مصادر الموقع، فإن السفينة كانت مركونة بحوض الميناء، قبل أن تعرض وبشكل مفاجي للغرق، دون معرفو أسباب ذلك لحد الآن.

وأشار المصدر ذاته، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في الأرواح، في حين لازالت الجهات المختصة تعمل على إنتشال هيكل السفينة من قاع الميناء.

هذا، وفتحت السلطات المحلية تحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء غرق هذه السفينة.