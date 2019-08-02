السودان.. 4 قتلى على الأقل في مسيرة احتجاجية جراء إطلاق النار 

مع استمرار احتجاجات السودان، المطالبة بحكومة مدنية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، مقتل أزيد من أربعة متظاهرين، وإصابة كثيرين، يجري إحصاؤهم. جراء إطلاق النار، خلال محاولة منع مسيرة احتجاجية، في أمدرمان.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحراك، إن ما وصفته بـ”الجرم البائن”، حدث عقب “مسيرات القصاص في منطقة دار السلام غرب سوق ليبيا، بعدما سير الثوار موكب باتجاه ود البشير”، حيث قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ثم بعد ذلك، إطلاق الرصاص من قبل القوات النظامية، من عدة اتجاهات.

وأكد أن الهيئات الطبية، تعمل في هذه الأثناء على إحصاء الجرحى، ورصد تداعيات المجزرة الجديدة، والوضع الصحي للمتضررين، من رصاص القوات النظامية.

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وكان التجمع، بحسب بلاغ نشره على صفحة الرسمية، في فايسبوك، قد حذر أمس، من محاولات النظام السوداني “اختراق مجموعات من الثوار، وزرع بعض منتسبي النظام السابق، وفلوله وسطهم”، مشيرا إلى أن شهودا، أكدوا بصور موثقة، أن “سيارات بدون لوحات ظلت تجوب الشوارع والطرقات بدون حسيب، أو رقيب”.

وشددت الهيئة المذكورة، على أن “القتل والرصاص الذي يواجه به الشعب لن يثنيه عن الوصول لكل جان”، كما لن يمنعه، يضيف البلاغ. من تحقيق أهداف ثورته متمسكا بالسلمية، المتواصلة منذ دجنبر 2018، محملة المجلس العسكري مسؤولية القتل الذي استهدف المسيرات الاحتجاحية.

وطالب تجمع المهنيين، بالوصول للمجرمين وتقديمهم لمحاكمات علنية، مشيرا إلى أن مسلسل القتل المجاني مع سبق الإصرار، والترصد للثوار السلميين في المواكب، في مناطق مختلفة من البلاد، يؤكد “فشل المجلس العسكري فيما يدعيه من انحياز لخيارات الشعب، وحماية المواطنين والحفاظ على أمن البلاد”، فضلا عن “تواطؤه بالمشاركة، أو التقصير، من أجل قطع الطريق أمام الشعب السوداني للوصول بثورته إلى أهدافها”.