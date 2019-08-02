بعد حادث جرّ مواطن من رقبته بـ”السلسلة”..وزارة الداخلية تُنقل قائد المقاطعة وتجري تغيرات على مستوى إقليم آسفي

بعدما أثارت صورة جرّ بائع متجول من سلسلته الحديدية، التي كانَ قد لف بها عنقه كنوع من الاحتجاج، من طرف أفراد من القوات المساعدة بحي الكورس جنوب مدينة آسفي، علم “اليوم24” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قامت بتنقيلات “تأديبية” لرجال القوات المساعدة “المتورطين” في القضية.

وتبعا لذلك، جرى تنقيل قائد المقاطعة الإدارية التاسعة نحو مدينة الخميسات.

وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية نقلت أيضًا قائد مقاطعة حي آناس في نفس المدينة تجاه مدينة طنجة، إضافة لتنقيل قائد قيادة منطقة خط أزكان (ضواحي آسفي) نحو مدينة العيون إذ سيشغل هناك منصب رئيس دائرة، وقائد منطقة كاوكي جرى نقله صوب مدينة صفرو.

وجاءت تنقيلات وزارة الداخلية تفاعلا مع الضجة التي أثارتها صور جر بائع متجول من رقبته بسلسلة حديدية.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي تابع البائع المذكور رفقة صديق له قبل ايداعه السجن، استنادا إلى فيديو لأحد المواقع المحلية ينقل عراكا ومشادات بين عدد من الباعة وقائد المحلقة الإدارية التاسعة لحي “الكورس”.