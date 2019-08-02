رسميا.. فيصل فجر يعود إلى الدوري الإسباني – صورة

أعلن نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي المغربي فيصل فجر، قادما من الدوري الفرنسي وتحديدا فريق كون.

وانضم فجر لفريقه الجديد بموجب عقد يمتد لموسمين، علما أنها المرة الثانية التي يحمل فيها اللاعب قميص خيتافي، بعدما سبق له الدفاع عن ألوانه خلال الموسم الرياضي 2018/2017.

وغادر صاحب 31 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية خيتافي، في اتجاه نادي كون، غير أن فشل هذا الأخير في ضمان مكانته بالدرجة الأولى للدوري الفرنسي، عجل بعودة اللاعب المغربي إلى فريقه الإسباني.

وبدأ فجر مسيرته بكون، قبل أن ينتقل صيف 2016 لنادي إلتشي الإسباني، ومنه إلى مواطنه ديبورتيفو لاكورونيا، ثم حمل ألوان خيتافي الموسم قبل الماضي، وعاد إلى كون السنة الماضية، ليعود مجددا لارتداء قميص خيتافي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.