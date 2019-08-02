شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:06 صباحًا, 2 أغسطس 2019 م المناطق _ وكالات ضرب زلزال بقوة 6،6 درجات على مقياس ريختر وسط تشيلي اليوم.

وذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة أن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كلم إلى الغرب من منتجع بتشيليمو في منطقة أو هيجينز المطلة على المحيط الهادئ.

وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.

وتعد تشيلي جزء من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.

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