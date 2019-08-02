بمنحة من ولي عهد أبوظبي.. دفعة جديدة من حجاج اليمن تغادر إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفعة جديدة من الحجاج اليمنيين تغادر مطار عدن الدولي على متن طائرة إماراتية في طريقها إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بمنحة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
المنحة الإماراتية متواصلة للعام الرابع لصالح الجرحى وأسر الشهداء من أفراد المقاومة اليمنية، اليمنيون عبروا عن سعادتهم بمنحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشكرهم الكبير لقيادة وشعب دولة الإمارات.
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