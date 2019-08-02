تعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للكليات والمعاهد بالجامعات المصرية

بدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية، تسجيل رغبات القبول بالجامعات المصرية أمس الأربعاء، على أن يستمر التسجيل لمدة 5 أيام، وبعد أن تعلن النتيجة والحدود الدنيا للمرحلة.

وجاء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد، بحد أدنى للقبول بالشعبة العلمية، بـ320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 175ألفا 673 طالبا، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية، بـ279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة، بإجمالي 54 ألفا و305 طلاب، الإجمالي لتنسيق المرحلة 229 ألفا و978 طالبا.

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والمجموع التكراري للحصيلة النهائية للناجحين من مرحلة الثانوية العامة، فقد كشف عن قرابة الـ17 ألف طالب على نسبة الـ94.1%، مما يرجح أن يتوقف الحد الأدنى لطلاب شعبة العلمي رياضة بكليات الهندسة عند هذه النسبة، ووجود أماكن خالية لكليات الهندسة بجامعات" الفيوم – السويس – حلوان – المنيا – أسيوط - أسوان - المنوفية"، مع قرابة الـ4 آلاف مكان خال بكليات الحاسبات والمعلومات والمتوقع أن يقف الحد الأدنى لها عند 92.8%، والوقوف بالحد الأدنى للمعاهد الهندسية عند 84%، وذلك وفقا لقرار مجلس شئون المعاهد العليا، بألا يقل الحد الأدنى للمعاهد الهندسية بأكثر من 10%.

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كما أن هناك فرصا كبيرة أيضا لطلاب شعبة العلمي رياضة في كليات الإعلام والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلون السياسية، وكذلك كليات التمريض لشعبة العلمي علوم والمرجح وفقا للمجموع التكراري ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بها عند الـ95%.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.