شاهد .. تصريحات شقيق تميم بن حمد تهدد بإندلاع حرب بالمنطقة

قال تقرير لقناة "مباشر قطر"، إنه ما بين الوهم والأحلام .. تتطاير التصريحات العدائية من تميم وحاشيته، دون سند كعادة تنظيم الحمدين منذ المقاطعة العربية، موضحا أن التصريحات هذه المرة جاءت على لسان خليفة بن حمد، شقيق أمير الإرهاب تميم، الذي أعلن – في تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر" - أن طائرات بلاده ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، في إشارة إلى كسر المقاطعة المفروضة من الدول العربية الأربع ضد النظام القطرى، بسبب دعمه اللامتناهي للأنظمة الإرهابية وتحالفها مع محور الشر إيران وتركيا .

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