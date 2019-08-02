حمدان: ندعو المخلصين وفي مقدمتهم الرئيس عون الى إحياء خدمة العلم

لفت أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​مصطفى حمدان​ بمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​ الى "أننا نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى جيشنا الوطني اللبناني، وندعو كل المخلصين من المسؤولين وفي مقدمتهم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والحريصين على وطننا واحداً موحداً وطناً لأبنائنا وأحفادنا إلى إحياء خدمة العلم، التي هي نقيض التقسيم والتفتيت والكانتونات المذهبية والطائفية و​السلاح​ الفلتان وأحلام اليقظة في الادارة المدنية. وتكرّس عند ​الشباب​ والشابات فكراً وطنياً لبنانياً، والكلفة المادية على ميزانية ​الدولة​ أقل بكثير من التوظيف العشوائي الخاضع للمحاصصة الحزبية والسياسية والطوائفية المذهبية".

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