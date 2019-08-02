ايلي اسود: لإيجاد ارضية توافقية في الجبل تضم الجميع دون استثناء

توجه نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​ ​ايلي اسود​، في تصريح الى رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "تأرجح الوضع المسيحي تخلخل منذ غياب الشمعونية، الان فئة مسيحية منبطحة واخرى تواجه"، مشددا على أن "المطلوب ايجاد ارضية توافقية في الجبل تضم الجميع دون استثناء".

ولفت اسود الى أنه "في موضوع البساتين فالواجب اظهار الحقائق ويبدو ان اثباتات وصلت للرئيس عبر اجهزة بأن المقصود اغتيال وزراء وربما جبران"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت عن ذلك. ولنترك النتيجة دون تهشيم، لتكن ناصعة"، مضيفا: "رجاؤنا الا تنحاز وليد بك الى محاور وانت زعيم كبير والجبل يتسع لجميع ابنائه".