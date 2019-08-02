حريق لوحة فواصم للطاقة الكهربائية داخل سوبر ماركت في الأوزاعي

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في بيان أن عناصر المديرية أخمدوا حريقاً شب في لوحة فواصم للطاقة الكهربائية داخل سوبر ماركت في الأوزاعي-الضاحية الجنوبية، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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