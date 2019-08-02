مصادر الرئاسة للجديد: قرار المحكمة العسكرية الظني بملف قبرشمون أساسي

أوضحت معلومات لقناة "الجديد" أن "الإدعاء الذي قدمه مفوض ​​الحكومة​​ المعاون لدى ​​المحكمة العسكرية​​ القاضي كلود غانم، بملف حادثة ​قبرشمون​ يفضي الى الادعاء على 21 شخصا، 7 أشخاص منهم ينتمون الى "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" استنادا على المادتين 547 و549"، مشيرة الى أن "مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ أطلقوا النار في الهواء أي في خانة الجنحة".

وفي هذا السياق، لفتت مصادر ​رئاسة الجمهورية​ الى أن "القرار الظني الصادر عن المحكمة العسكرية عنصر أساسي لتحريك الملف والتوجه سيفضي الى أخذ توصية من المحكمة العسكرية لإحالة ملف قبرشمون الى ​المجلس العدلي​".

وبينت المعلومات أنه "حتى الآن 15 وزيرا مع و15 ضد، أي ستسقط احالة الملف الى المجلس العدلي في الحكومة"، مشيرة الى أن "القرار بيد وزراء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير ​تيار المردة​".